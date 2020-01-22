Норвежская нефть для Беларуси прибудет в порт Клайпеды сегодня вечером

Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибудет в порт Клайпеды вечером 22 января.

Как сообщает агентство BNS , танкер «Брейвикен» должен пришвартоваться в терминале компании «Клайпедос нафта». Здесь нефть будет перегружена в железнодорожные цистерны и транспортирована в Беларусь.

Представитель Литовских железных дорог Томас Дигайтис сообщил, что перевозка нефти по железной дороге до белорусской границы будет осуществляться около двух недель — до 90 вагонов в день.

Директор по нефтяному бизнесу «Клайпедос нафта» Гедрюс Сабаляускас заявил, что компания пока не получила других запросов из Беларуси на импорт нефти. Он добавил, что терминал может теоретически обрабатывать до 3 млн тонн сырой нефти в год.

Как сообщалось, на фоне неурегулированного нефтяного конфликта с Россией Беларусь закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти.

«Мы закупили норвежскую нефть через Белорусскую нефтяную компанию. Там 80 тысяч тонн», — сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим». Поставка будет осуществляться через Клайпедский порт на завод «Нафтан» в Новополоцке.