Норвежская нефть для Беларуси прибудет в порт Клайпеды сегодня вечером
Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибудет в порт Клайпеды вечером 22 января.
Как сообщает агентство
Представитель Литовских железных дорог Томас Дигайтис сообщил, что перевозка нефти по железной дороге до белорусской границы будет осуществляться около двух недель — до 90 вагонов в день.
Директор по нефтяному бизнесу «Клайпедос нафта» Гедрюс Сабаляускас заявил, что компания пока не получила других запросов из Беларуси на импорт нефти. Он добавил, что терминал может теоретически обрабатывать до 3 млн тонн сырой нефти в год.
Как сообщалось, на фоне неурегулированного нефтяного конфликта с Россией Беларусь закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти.
«Мы закупили норвежскую нефть через Белорусскую нефтяную компанию. Там 80 тысяч тонн», — сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим». Поставка будет осуществляться через Клайпедский порт на завод «Нафтан» в Новополоцке.