Экология на практике: А1 начинает совместный проект с «Зелеными школами»

В Беларуси стартует конкурс «Энергия солнца для Зеленых школ» — экологический проект компании А1 в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством образования и Программой развития ООН в Беларуси.

В ходе его проведения планируется выбрать семь «зеленых школ» — по одной в каждой области и в Минске. В них установят панели для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также специальное осветительное и аккумулирующее оборудование для наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.

«Для компании А1 экология и охрана окружающей среды являются важным стратегическим направлением корпоративной социальной ответственности. Мы приняли решение поддержать Национальный образовательный проект Минприроды и Министерства образования «Зеленые школы», предложив свою техническую экспертизу и взяв на себя реализацию всех аспектов, связанных с внедрением и эксплуатацией оборудования на солнечной энергии. Мы видим особую ценность данного проекта в том, что он объединяет экологию и образование и акцентирует возможность использования энергии из возобновляемых природных источников в повседневной жизни», — отметил первый заместитель генерального директора компании А1 Николай Юшкевич.

Одна из главных целей проекта — показать на практике каждому ученику, какую пользу приносит энергия из возобновляемых источников (в данном случае — энергия солнца).

Планируется, что реализация проекта «Энергия солнца для Зеленых школ» сделает экологическую информацию более доступной для учащихся, а также послужит движущей силой в решении локальных экологических проблем.

«Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, мы начинаем реализацию данного пилотного проекта, который позволит учащимся наглядно познакомиться с преимуществами солнечной энергии, будет способствовать формированию бережного отношения к использованию энергии, станет яркой страницей в деятельности новой образовательной модели «Зеленые школы», — выразила уверенность начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды Татьяна Конончук.

Конкурс «Энергия солнца для Зеленых школ» — это не первая инициатива А1 в области возобновляемой энергии, которая обращает внимание на эффективность внедрения такого рода решений. С 2016 года в Брагинском районе Гомельской области функционирует солнечная электростанция из 85 тысяч солнечных панелей, возведенная на средства компании.

Подробную информацию об участии в конкурcе можно найти на официальном сайте компании А1 — www.a1.by .

О проекте «Зеленые школы»

«Зеленые школы» — образовательный проект, направленный на формирование у обучающихся ценностного отношения к природе, повышение уровня экологической направленности образования, информированности молодёжи по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, воспитание.

Образовательный проект «Зеленые школы» получил развитие при поддержке проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», который реализуется Программой развития ООН и финансируется Европейским союзом. Национальным исполняющим агентством проекта стало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Положение о реализации проекта «Зеленые школы» подписали представители министерств образования и природных ресурсов и охраны окружающей среды. Таким образом в Беларуси была внедрена новая модель экологического образования.

Стать участником экологического движения может любая школа, школьное лесничество, учреждение дополнительного образования для детей и молодежи и экологический центр для детей и юношества Беларуси.

Сегодня в Беларуси более 50 учреждений имеют специальный сертификат «Зеленой школы».