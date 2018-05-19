Фотофакт. К ЧМ-2018 в Минске выпустили мороженое в виде футбольного мяча
По заказу российского партнера Минский хладокомбинат № 2 выпустил партию мороженого в виде футбольного мяча к чемпионату мира по футболу.
Как передает информагентство
«Фактически это ручная работа, — поделился руководитель. — Пломбир заливается в две вафельные сферы, которые потом соединяются. Заказчик остался доволен, просит сделать мороженого побольше».
По словам Рубинова, за четыре месяца этого года экспорт мороженого составил 40 %. Заключены два крупных контракта с российскими фирмами, для которых Минский хладокомбинат делает мороженое по тем же рецептам, что и для внутреннего рынка.
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