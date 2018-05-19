Беларусь вошла в топ-10 блокчейн-стран Европы

По мнению экспертов, Беларусь — одно из лучших государств для проведения ICO.

Соответствующий рейтинг представили накануне конференции BlockShow Europe 2018.

Авторы исследования изучили 48 европейских государств, где обращали внимание на правила для проведения ICO, использование криптовалют в качестве платежных средств, налогооблажение.

В первую десятку отобрали Швейцарию, Гибралтар, Мальту, Великобританию, Данию, Германию, Португалию, Нидерланды, Финляндию и Беларусь.

«Беларусь вверху списка, потому что там налоги для биткоина составляют 0% до 2023 года. По информации белорусского правительства, криптовалюты не облагаются налогами, чтобы помочь создать свою особую экономическую зону для конкуренции с Силиконовой долиной. Кроме того, Беларусь также признала смарт-контракты в качестве юридических документов», — написали авторы рейтинга.

ICO — это криптовалютный краудфандинг, т.е. форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют. Сбор инвестиций осуществляется для реализации какой-то идеи/проекта. Первое ICO было проведено в 2013 году. Проект Mastercoin (сейчас — Omni) собрал 5 миллионов долларов.