Беларусь вошла в топ-10 блокчейн-стран Европы
По мнению экспертов, Беларусь — одно из лучших государств для проведения ICO.
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Авторы исследования изучили 48 европейских государств, где обращали внимание на правила для проведения ICO, использование криптовалют в качестве платежных средств, налогооблажение.
В первую десятку отобрали Швейцарию, Гибралтар, Мальту, Великобританию, Данию, Германию, Португалию, Нидерланды, Финляндию и Беларусь.
«Беларусь вверху списка, потому что там налоги для биткоина составляют 0% до 2023 года. По информации белорусского правительства, криптовалюты не облагаются налогами, чтобы помочь создать свою особую экономическую зону для конкуренции с Силиконовой долиной. Кроме того, Беларусь также признала смарт-контракты в качестве юридических документов», — написали авторы рейтинга.
ICO — это криптовалютный краудфандинг, т.е. форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют. Сбор инвестиций осуществляется для реализации какой-то идеи/проекта. Первое ICO было проведено в 2013 году. Проект Mastercoin (сейчас — Omni) собрал 5 миллионов долларов.
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