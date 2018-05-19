Швейцария обыграла Канаду и вышла в финал ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

Фото iihf.com

19 мая в полуфинале Швейцария обыграла команду Канады — 3:2 (1:0, 1:1, 1:0). В составе швейцарцев отличились Тристан Шервей, Грегори Хофманн (в большинстве) и Гаэтан Хаас (в большинстве), у канадцев забивали Бо Хорват и Колтон Парайко (при игре 6 на 5).

В финале Швейцария встретится со Швецией, которая сегодня в первом полуфинале уверенно обыграла команду США — 6:0. В матче за третье место, соответственно, сойдутся Канада и США.

Оба матча пройдут 20 мая в Копенгагене.

Швеция является действующим чемпионом мира, Швейцария второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Впервые это случилось в 2013 году, когда ее соперником была как раз Швеция. Тогда в шведы выиграли — 5:1. А сборная США стала бронзовым призером, обыграв Финляндию.

И финалисты, и команды, которые сыграют за третье место, уже встречались между собой на групповой стадии текущего чемпионата: США обыграли Канаду по буллитам — 5:4, А Швеция выиграла у Швейцарии — 5:3.

Сюжет: ЧМ-2018 по хоккею

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Тэги: хоккей-ЧМ-2018 хоккей-Швейцария Персона: Тристан Шервей Грегори Хофманн Гаэтан Хаас Бо Хорват Колтон Парайко

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