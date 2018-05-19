Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси

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Брестское «Динамо» второй год подряд завоевало Кубок Беларуси по футболу.

19 мая в Могилеве в финальном матче динамовцы выиграли у борисовского БАТЭ со счетом — 3:2 (Милевский, 33, Фамейе, 75, Нехайчик, 88; Иванич, 13, 49).

Фото dynamo-brest.by

БАТЭ: Щербицкий, А.Филипович, Яблонский, Волков, Володько, Бага, Драгун, Стасевич (к), Глеб (Скавыш, 79), Иванич, Сигневич.

«Динамо»: Гутор, Веретило, Каргас, Гаврилович (к), Витус, Осучукву, Седько (Ж.Филипович, 71), Савицкий, Милевский, Нехайчик, Готал (Фамейе, 71, Василюк, 91+).

Год назад «Динамо» победило в решающем матче солигорский «Шахтер» — 1:1 (пенальти — 10:9).

Всего на счету «Динамо» три кубковых титула (первый — в 2007 году, в финале был обыгран БАТЭ). При этом команда ни разу не проигрывала в решающем поединке.

БАТЭ владел кубком в 2006, 2010 и 2015 годах и уступал в финале в 2002, 2005, 2007, 2016 и 2018 годах. В марте борисовчане проиграли брестчанам матч за Суперкубок Беларуси (1:2), а в первом круге чемпионата взяли своего рода реванш (2:0), отмечает БелаПАН.

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Тэги: ФК Динамо-Брест футбол-Кубок

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