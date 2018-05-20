Диего Марадона: Посмотрю, кто будет в моей команде, а кто нет
Накануне финального матча Кубока Беларуси по футболу между «Динамо Брест» и БАТЭ председатель правления брестского клуба Диего Марадона обратился к футболистам с видеообращением.
«Я хочу пожелать всем ребятам удачи в этом матче, хочу пожелать победы в Кубке. Играйте до конца. Это поможет мне посмотреть, как мы подготовлены, посмотреть, кто будет в моей команде, а кто нет. Каждый должен бороться за свое место с большим уважением друг к другу. Я желаю вам всего наилучшего и передаю большой привет. Держитесь, «Динамо Брест», — сказал знаменитый аргентинский футболист.
«Динамо Брест» победило БАТЭ и завоевало Кубок.
Напомним, аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и станет председателем правления клуба. К своим обязанностям Марадона приступит после окончания Чемпионата мира по футболу в России.
Условия, на которых Диего Марадона согласился работать с брестской командой, не разглашаются. Слухи в прессе ходят самые разные. Так, издание La Nacion утверждает, что аргентинец имеет право разорвать контракт с брестчанами уже через год, если не сможет приспособиться к местному климату и низким температурам. Говорят о сумме контракта, превышающей 20 млн долларов, а также об опционе в 20% акций клуба.
В Emirates Palace (Абу-Даби) в ближайшее время должна состояться пресс-конференция с участием Диего Марадоны и представителей клуба. Дата мероприятия пока неизвестна.
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