Выход Британии из ЕС укрепит отношения с Беларусью, - посол Фионна Гибб

Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб считает, что если «мы выйдем из ЕС, это поможет укрепить двусторонние отношения».

Как заявила дипломат в интервью ОНТ, отвечая на вопрос о Brexit и его влиянии на отношения между двумя странами, Brexit – очень значимый вопрос для правительства Соединенного королевства, пишет БелаПАН.

«Мы ведем сложные переговоры с ЕС. Что касается Беларуси, я определенно надеюсь, если мы выйдем из ЕС, это поможет укрепить двусторонние отношения. Для Великобритании это будут позитивные изменения. Надеюсь, что будет новый, более высокий уровень сотрудничества с Беларусью», - сказала посол.

По ее словам, отношения между двумя странами развиваются с февраля-марта 2016 года. «Это честные отношения. Не могу сказать, что все идеально. Есть моменты, из-за которых мы критикуем Беларусь, а белорусское правительство, в свою очередь, критикует нас. Но необходимо уметь вести конструктивный диалог», - отметила британский дипломат.

Она особо обратила внимание на состоявшийся визит в Минск министра по делам Европы и Америки Алана Данкана в сентябре 2017 года, назвав это «историческим событием», и визит в Лондон главы МИД Беларуси Владимира Макея в марте, «ставший первым за 25 лет визитом белорусского министра в Соединенное Королевство».

«Это признак того, что мы продолжим развивать наши отношения. И я надеюсь, что мы обменяемся визитами на более серьезном уровне в ближайшей перспективе», - сказала посол.