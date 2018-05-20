Названы победители Каннского кинофестиваля

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» – главной награды Каннского кинофестиваля – стал японский режиссер Хирокадзу Корээда.

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Высокой награды он удостоен за картину «Магазинные воришки», повествующей о семье простого рабочего, которая для выживания вынуждена красть еду в супермаркетах.

В этом году жюри конкурса возглавляла актриса Кейт Бланшетт.

Приза жюри удостоилась ливанский режиссер Надин Лабаки («Капернаум»).

Лучшей актрисой признана Самал Еслямова (Казахстан), сыгравшая главную героиню в российском фильме «Айка».

Приз за лучшую мужскую роль получил Марчелло Фонте (фильм «Догмэн»).

Аличе Рорвахер стала обладательницей приза за лучший сценарий (картина «Счастливый Лазарь»).

Гран-при кинофестиваля удостоился режиссеру Спайку Ли (фильм «Черный клановец»).

За фильм «Холодная война» лучшим режиссером признан поляк Павел Павликовский.

Приз за лучший дебют получил Лукас Донт (фильм «Девочка»).

Жюри признало музыку к фильму Кирилла Серебренникова «Лето» Виктора Цоя лучшим саундтреком.