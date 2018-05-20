ЧМ-2018 по хоккею: золото выиграет Швеция, бронзу – Канада?

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Сегодня опустится занавес очередного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Дании.

Осталось провести всего два поединка: матч за 3-е место и финал.

В поединке за бронзу схлестнуться США и Канада. 4 мая в первом туре группового этапа американцы в серии буллитов обыграли канадцев – 5:4. Сборная США была разбита в полуфинале Швецией – 0:6, а Канада неожиданно уступила Швейцарии – 2:3.


Чемпионат мира по хоккею-2018. Расписание, трансляции, результаты

Букмекеры в предстоящем противостоянии фаворитом считают канадцев, принимая ставки на их победу с коэффициентом 1.92-1.98, на ничью в основное время – 4.90-5.40, на победу американцев – 2.96-3.00.

В наделавших много шума на мировом первенстве швейцарцев букмекеры не верят. Они считают, что шведы без проблем выиграют второе золото ЧМ подряд.

Ставки на викторию скандинавов принимаются с коэффициентом 1.42-1.51, на ничью в основное время – 5.26-5.70,на викторию альпийцев – 5.52-5.80.

На групповом этапе Швеция взяла верх над Швейцарией – 5:3.

Сюжет: ЧМ-2018 по хоккею

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Тэги: хоккей-ЧМ-2018

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