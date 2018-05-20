Новый секс-скандал: модель обвинила Люка Бессона в изнасиловании

В секс-скандал попал знаменитый режиссер и продюсер Люк Бесссон – 27-летняя модель и актриса, имя которой пока не сообщается, обвинила его в изнасиловании.

Иск против француза был подан в минувшую пятницу, 18 мая, сообщает Europe 1.

Девушка утверждает, что Бессон изнасиловал ее в парижском отеле «Бристоль».

Как отметил представитель режиссера, 59-летний Бессон «упал со стула», узнав об обвинениях, и категорически их отвергает.

59-летний Бессон женат на кинопродюсере Виржинии Силла, у режиссера трое детей от нее и двое от предыдущих браков.