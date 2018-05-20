Беларусь вошла в топ-10 дружелюбных к криптовалютам стран Европы

/ Экономика
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На конференции BlockShow Europe 2018 было представлено исследование, в котором приняли участие эксперты, оценившие 48 стран и регионов по уровню политической, нормативной и деловой среды развития блокчейн- и криптовалютных проектов.

После последних указов Александра Лукашенко, связанных с IT-сферой, Беларусь вошла в топ-10 стран наиболее дружелюбных к криптовалютам.

Наша страна замкнула первую десятку. В комментарии указано, что Беларусь занимает эту позицию, криптовалюты не облагаются налогом до 2023 года, чтобы помочь создать свою особую экономическую зону и конкурировать с Силиконовой долиной.

Вот как выглядит топ-10:

  • Швейцария – 26 баллов.
  • Гибралтар – 25.
  • Мальта – 24.
  • Великобритания – 18.
  • Дания – 17.
  • Германия – 16.
  • Португалия – 14.
  • Нидерланды – 13.
  • Финляндия – 12.
  • Беларусь – 9.

Сюжет: Криптовалюта

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Тэги: блокчейн

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