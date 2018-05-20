Беларусь вошла в топ-10 дружелюбных к криптовалютам стран Европы
На конференции BlockShow Europe 2018 было представлено исследование, в котором приняли участие эксперты, оценившие 48 стран и регионов по уровню политической, нормативной и деловой среды развития блокчейн- и криптовалютных проектов.
После последних указов Александра Лукашенко, связанных с IT-сферой, Беларусь вошла в топ-10 стран наиболее дружелюбных к криптовалютам.
Наша страна замкнула первую десятку. В комментарии указано, что Беларусь занимает эту позицию, криптовалюты не облагаются налогом до 2023 года, чтобы помочь создать свою особую экономическую зону и конкурировать с Силиконовой долиной.
Вот как выглядит топ-10:
- Швейцария – 26 баллов.
- Гибралтар – 25.
- Мальта – 24.
- Великобритания – 18.
- Дания – 17.
- Германия – 16.
- Португалия – 14.
- Нидерланды – 13.
- Финляндия – 12.
- Беларусь – 9.
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