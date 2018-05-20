Скончался глава LG Group

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В Сеуле на 74-м году скончался глава южнокорейской корпорации-гиганта LG Group Ку Бон Му.

Фото pixabay.com

В 2017 году Ку Бон Му перенес несколько операций на мозге. В последнее время у него были осложнения, в связи с которыми его несколько раз госпитализировали.

По информации СМИ, руководитель LG Group умер дома. Семья бизнесмена приняла решение провести простые и закрытые похороны – таково было завещание умершего Ку Бон Му. Более того, родные не будут принимать цветы по случаю кончины бизнесмена.

Ку Бон Му возглавлял LG Group с 1995 года.

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Тэги: Корея LG Персона: Ку Бон Му Город: Сеул

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