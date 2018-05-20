Брестские мучачос получили видеопоздравление от Марадоны
«Поздравляю моих парней из «Динамо Брест» с получением Кубка Беларуси в 2018 году!».
С такими словами обратился Диего Марадана к футболистам брестского «Динамо» после победы над БАТЭ в финальном матче за Кубок Беларуси по футболу.
Днем ранее председатель правления брестского клуба Диего Марадона в таком же видеоформате напутствовал футболистов перед матчем.
Напомним, аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и станет председателем правления клуба. К своим обязанностям Марадона приступит после окончания Чемпионата мира по футболу в России.
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