Брестские мучачос получили видеопоздравление от Марадоны

«Поздравляю моих парней из «Динамо Брест» с получением Кубка Беларуси в 2018 году!».

С такими словами обратился Диего Марадана к футболистам брестского «Динамо» после победы над БАТЭ в финальном матче за Кубок Беларуси по футболу.

Днем ранее председатель правления брестского клуба Диего Марадона в таком же видеоформате напутствовал футболистов перед матчем.

Напомним, аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и станет председателем правления клуба. К своим обязанностям Марадона приступит после окончания Чемпионата мира по футболу в России.