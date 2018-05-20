Брестские мучачос получили видеопоздравление от Марадоны

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«Поздравляю моих парней из «Динамо Брест» с получением Кубка Беларуси в 2018 году!».

С такими словами обратился Диего Марадана к футболистам брестского «Динамо» после победы над БАТЭ в финальном матче за Кубок Беларуси по футболу. 

 

Днем ранее председатель правления брестского клуба Диего Марадона в таком же видеоформате напутствовал футболистов перед матчем.

Напомним, аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и станет председателем правления клуба. К своим обязанностям Марадона приступит после окончания Чемпионата мира по футболу в России.

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Тэги: Кубок Беларуси Динамо Брест Персона: Диего Марадона

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