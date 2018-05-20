Македонию могут переименовать

Македония намерена изменить официальное название страны. О данных планах, вызванных спорами о текущем названии с Грецией, заявил премьер Горан Заев.

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Бывшая югославская республика может быть переименована в Илинденскую Македонию.

На переговорах Заева с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом вариант с переименования в Илинденскую Македонию был признан оптимальным, сообщается на сайте премьера Македонии.

«Республика Илинденская Македония это название, по которому с Грецией возможен компромисс. На английском — Republic of Ilinden Macedonia, на албанском — Republika Ilindenase e Maqedonisё», — объявил Заев.

Новое название Македонии связано с Илинденском восстанием против Османской империи 1903 года, которое началось 2 августа в Ильин день. Сегодня это главный национальный праздник в Македонии.