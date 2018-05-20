20 мая в Венесуэле запланированы президентские выборы. Власти страны обвинили Белый дом в попытке сорвать их

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20 мая в Венесуэле должны пройти президентские выборы. Накануне правительство страны обвинило США в попытке сорвать электоральную кампанию.

18 мая США заявили, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро причастен к наркоторговле. В связи с этим Министерство финансов США ввело санкции против заместителя Мадуро в правящей Социалистической партии, бывшего министра внутренних дел Диосдадо Кабелло, его жены, брата и делового партнера. Санкции США против самого Мадуро были введены ранее — в июле 2017 года.


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Власти Венесуэлы заявили, что для ограничительных мер нет правовой базы, а введение новых санкций — это попытка сорвать президентские выборы в Венесуэле, сообщают мировые информационные агентства.

По прогнозам политологов, главными претендентами на пост президента Венесуэлы являются Мадуро и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон. Последний выдвинул свою кандидатуру вопреки решению оппозиционной коалиции, которая бойкотирует выборы, считая их нелегитимными.

В марте Мадуро пообещал поднять минимальную зарплату в стране на 58%. В результате этого повышения она достигнет рубежа в… два доллара США.

Мадуро руководит Венесуэлой с апреля 2013 года. В 2017 году в стране прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибли более 100 человек.

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Тэги: Венесуэла Персона: Николас Мадуро Энри Фалькон Диосдадо Кабелло

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