Вот это поворот! В ночь на понедельник в Беларуси заморозки

Нынешний май балует белорусов приятной погодой. В целом температура была выше климатической нормы, осадков немного. Тем неожиданней выглядит прогноз синоптиков на 21 мая – ночью в некоторых районах будут заморозки до минус 2 градусов.

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По стране в ночь на понедельник температура составит 2-8 градусов выше нуля, по юго-востоку 9-11 градусов

Во второй половине дня воздух прогреется до плюс 15-21 градусов.

21 мая также ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый, сообщает Белгидромет.