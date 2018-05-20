ЕС выделил 10,8 млн евро на отключение электросети Литвы от Беларуси и БРЭЛЛ

Минист энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас распорядился начать реализацию проекта по оптимизаци сети передачи электроэнергии на северо-востоке Литвы.

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Этот инфраструктурный проект реализуется в рамках подготовки синхронной работы с континентальными европейскими сетями, сообщает пресс-служба министерства энергетики Литвы.

«В рамках проекта будут проводиться работы по модернизации сети, которые необходимы для успешного отключения советской системы и подключения к безопасной европейской сети. В то же время, это обеспечит надежную работу сети и лучшее качество обслуживания для потребителей северо-восточного литовского электроэнергетического сектора и сэкономит более полумиллиона евро в год из-за снижения эксплуатационных расходов на электрооборудование», — заявил Жигимантас Вайчюнас.

Две трансформаторные подстанции на 330 кВ в Висагинасском и Утенском районах будут реконструированы с привлечением фондов ЕС. Во время реализации этого проекта будет демонтирована самая мощная высоковольтная линия на 750 кВ, соединяющая Игналинскую АЭС с Беларусью. Кроме того из Игналинской подстанции в Электренайскую распределительную станцию будет перенесен шунтирующий реактор.

Планируется, что реконструкция системы электропередачи в северо-восточной Литве займет четыре года и будет завершена не позднее весны 2021 года. Общая стоимость проекта составляет 23,9 млн евро без НДС. ЕС профинансирует 45% расходов или 10,8 млн евро.

Литва считает отключение от российской системы IPS/UPS, которая объединяет системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (электрокольцо БРЭЛЛ), приоритетом в развитии энергетики.