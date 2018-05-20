В Беларуси увеличивается число людей, живущих с ВИЧ

В Беларуси увеличивается количество людей, живущих с ВИЧ. Если в 2017 году эпидемиологи сообщали о 18 тысячах носителей ВИЧ, то в нынешнем году в Беларуси зарегистрированы уже более 19 тысяч человек с таким диагнозом. Эти данные Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнародовал накануне Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа, который отмечается в мире в третье воскресенье мая.

Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, более 35 лет человечество знает о существовании ВИЧ-инфекции, об основных путях заражения, но каждый год количество вновь выявленных людей, инфицированных ВИЧ, увеличивается.

В Беларуси в последние годы происходит смещение заражения ВИЧ-инфекцией в возрастные группы 35 лет и старше. Если в 2000 году на 100 тысяч 35-39-летнего населения регистрировались 2,6 нового случая ВИЧ-инфекции, в 2010 году — 23,5, то в 2017 году — более 78,1 случая. По сравнению с 2000 годом выявление ВИЧ-инфекции в возрастной группе 30-34 года возросло в 7,9 раза, среди 35-39-летних — в 27 раз. Сегодня чаще всего ВИЧ-инфекцию выявляют в возрастной группе 30-34 года (22%), 35-39 лет (22%) и 40-44 года (14,5%).