В прошлом году вклад малого и среднего предпринимательства составил почти четверть ВВП
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП Беларуси в 2017 году составил 24,7%. Если рассмотреть статистику более детально, то организации малого бизнеса внесли лепту в 14,9%, среднего бизнеса — в 6,7%, индивидуальные предприниматели — в 3,1%.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год составила 123 млрд рублей – это 42,8% в республиканском объеме выручки.
На 1 января 2018 года в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 236 тыс. индивидуальных предпринимателей и 110 тыс. организаций МСП, в том числе 96 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций МСП), 12 тыс. малых организаций (11%) и 2 тыс. средних организаций (2%), сообщает
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