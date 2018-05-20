В Бресте продолжаются «воскресные встречи» противников строительства аккумуляторного завода

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В Бресте на площади Ленина уже которое воскресенье собираются противники строительства аккумуляторного завода. 20 мая их было немного – около 50 человек. По традиции, присутствующие кормили голубей и общались между собой.

Подобные акции проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.


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Собравшиеся 20 мая активно обсуждали размещенные в интернете фотографии документов о том, что протесты в Бресте финансируются якобы из Польши организацией Сentrum prawa ekologicznego. Брестчанин Дмитрий заявил, что это «сделанная топорно фальшивка». «Я сам звонил в этот центр и разговаривал с представителем его руководства. Мне сказали, что они вообще не финансируют никакие проекты, а о протестах в Бресте по поводу аккумуляторного завода даже не слышали», – сказал он. Дмитрий подчеркнул, что ни один из брестчан, с которыми он разговаривал, не верят этим документам.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью, пишет БелаПАН.

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Тэги: аккумуляторный завод Город: Брест

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