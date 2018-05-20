СМИ: российскому миллиардеру Абрамовичу не продлили британскую визу

Российскому миллиардеру, владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу власти Великобритании не продлили инвестиционную визу.

В связи с этим бизнесмен должен был покинуть страну и не смог посетить финал Кубка Англии по футболу 19 мая, в котором «Челси» победил «Манчестер Юнайтед».