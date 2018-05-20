СМИ: российскому миллиардеру Абрамовичу не продлили британскую визу
Российскому миллиардеру, владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу власти Великобритании не продлили инвестиционную визу.
В связи с этим бизнесмен должен был покинуть страну и не смог посетить финал Кубка Англии по футболу 19 мая, в котором «Челси» победил «Манчестер Юнайтед».
Предыдущая виза Абрамовича истекла около трех недель назад. При этом Абрамович не получил официального отказа в получении новой визы, британские власти продолжают рассматривать его заявку, сообщает
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