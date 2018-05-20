Фотофакт. Граждане Венесуэлы, проживающие в Беларуси, голосуют на президентских выборах на избирательном участке в посольстве

20 мая проходят выборы президента Венесуэлы. Граждане этой страны, проживающие в Беларуси, имеют возможность проголосовать в посольстве в Минске.

Главными претендентами на пост президента Венесуэлы, по прогнозам политологов, являются действующий глава страны Николас Мадуро и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон. Последний выдвинул свою кандидатуру вопреки решению оппозиционной коалиции, которая бойкотирует выборы, считая их нелегитимными.

В марте Мадуро пообещал поднять минимальную зарплату в стране на 58%. В результате этого повышения она достигнет рубежа в два доллара США.

Мадуро руководит Венесуэлой с апреля 2013 года. В 2017 году в стране прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибли более 100 человек.

Напомним, осенью прошлого года Мадуро посещал Беларусь и 5 октября он принял участие в церемонии открытия бюста Симону Боливару в Минске.

В ноябре 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен в 2018 году посетить Венесуэлу.