Фотофакт. Граждане Венесуэлы, проживающие в Беларуси, голосуют на президентских выборах на избирательном участке в посольстве

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20 мая проходят выборы президента Венесуэлы. Граждане этой страны, проживающие в Беларуси, имеют возможность проголосовать в посольстве в Минске.

Главными претендентами на пост президента Венесуэлы, по прогнозам политологов, являются действующий глава страны Николас Мадуро и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон. Последний выдвинул свою кандидатуру вопреки решению оппозиционной коалиции, которая бойкотирует выборы, считая их нелегитимными.


Президент Венесуэлы открыл в Минске бюст Симону Боливару

В марте Мадуро пообещал поднять минимальную зарплату в стране на 58%. В результате этого повышения она достигнет рубежа в два доллара США.

Мадуро руководит Венесуэлой с апреля 2013 года. В 2017 году в стране прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибли более 100 человек.

Напомним, осенью прошлого года Мадуро посещал Беларусь и 5 октября он принял участие в церемонии открытия бюста Симону Боливару в Минске.

В ноябре 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен в 2018 году посетить Венесуэлу.

 

Фото БЕЛТА

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Тэги: Венесуэла Беларусь-Венесуэла Персона: Николас Мадуро Энри Фалькон Александр Лукашенко Город: Минск

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