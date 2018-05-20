Сборная США обыграла команду Канады и стала бронзовым призером ЧМ-2018 по хоккею

Бронзовым призером чемпионата мира по хоккею, который завершается в Дании, стала сборная США.

20 мая в Копенгагене в матче за третье место команда США обыграла сборную Канады — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Фото iihf.com

В составе американской сборной отличились Крис Крайдер (дважды, первую — в большинстве, вторую — в пустые ворота), Ник Бонино (в большинстве) и Андерс Ли (в пустые ворота), у канадцев забил Марк-Эдуард Власич.

Сборная США в седьмой раз стала бронзовым призером чемпионата мира. Американцы дважды становились чемпионами мира — в 1933 и 1960 годах и четыре раза были вторыми.

Команда Канады 26 раз выигрывала чемпионат мира, 14 раз становилась серебряным призером и 9 раз — бронзовым.

В финале чемпионата мира 2018 года встретятся сборные Швеции и Швейцарии. Матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 1».