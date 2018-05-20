Алексей Богданов: Мы подходим к финальной части переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

Участник белорусской делегации 10-го официального заседания Рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси считает, что наша страна вплотную подошла к финальной части переговоров.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Белорусская сторона для сельхозпроизводителей при вступлении в ВТО добивается уровня тарифов, который бы соответствовал российскому уровню. Это позволит решать вопросы торговых конфликтов со страной-соседкой по международным правилам.

Напомним, 10-ое официальное заседание Рабочей группы ВТО по присоединению нашей страны прошло 15 мая в Женеве. Также 14-17 мая 2018 года белорусская делегация провела очередной раунд двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг с семью членами ВТО.