Алексей Богданов: Мы подходим к финальной части переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

/ Экономика
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Участник белорусской делегации 10-го официального заседания Рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси считает, что наша страна вплотную подошла к финальной части переговоров.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Белорусская сторона для сельхозпроизводителей при вступлении в ВТО добивается уровня тарифов, который бы соответствовал российскому уровню. Это позволит решать вопросы торговых конфликтов со страной-соседкой по международным правилам.

 

 

Напомним, 10-ое официальное заседание Рабочей группы ВТО по присоединению нашей страны прошло 15 мая в Женеве. Также 14-17 мая 2018 года белорусская делегация провела очередной раунд двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг с семью членами ВТО.

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Тэги: ВТО Персона: Алексей Богданов Город: Минск

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