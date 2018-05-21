Швеция выиграла ЧМ-2018 по хоккею, обыграв в финале Швейцарию

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Чемпионом мира 2018 года по хоккею стала сборная Швеции. В финале шведы в серии буллитов обыграли команду Швейцарии — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Чемпионат мира принимала Дания, решающий матч турнира состоялся 20 мая в Копенгагене.

Победу шведским хоккеистам принесли Густав Нюквист, Мика Зибанежад (в большинстве) и Филип Форсберг (решающий буллит), у швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер.

Бронзовым призером чемпионата мира стала сборная США, обыгравшая в матче за третье место команду Канады — 4:1.

Швеция выигрывает чемпионат мира второй год подряд, а всего на ее счету теперь 13 титулов лучшей хоккейной команды планеты.

 

Фото iihf.com

Сюжет: ЧМ-2018 по хоккею

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Тэги: хоккей-Швеция хоккей-ЧМ-2018 Персона: Густав Нюквист Мика Зибанежад Филип Форсберг Нино Нидеррайтер Тимо Майер

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