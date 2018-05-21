Рост потребительских цен в Беларуси в январе-апреле составил почти 3%

/ Экономика
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В январе-апреле в Беларуси рост потребительских цен составил немногим менее трех процентов — 2,8%. Из стран бывшего СССР – это третий показатель. Выше инфляция была лишь в Узбекистане (5,8%) и Украине (4,4%).

Для сравнения — в Казахстане (2,2%), Армении (2,1%), Эстонии (1,8%), Латвии (1,7%), России (1,2%), Литве (1,1%), Молдове (0,8%), Кыргызстане (0,6%), Азербайджане и Грузии (по 0,2%). В Таджикистане цены снизились на 0,2%. По Туркменистану данных нет.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год потребительские цены должны увеличиться не более чем на 6%, пишет БелаПАН.

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Тэги: инфляция рост цен

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