Рост потребительских цен в Беларуси в январе-апреле составил почти 3%

В январе-апреле в Беларуси рост потребительских цен составил немногим менее трех процентов — 2,8%. Из стран бывшего СССР – это третий показатель. Выше инфляция была лишь в Узбекистане (5,8%) и Украине (4,4%).

Для сравнения — в Казахстане (2,2%), Армении (2,1%), Эстонии (1,8%), Латвии (1,7%), России (1,2%), Литве (1,1%), Молдове (0,8%), Кыргызстане (0,6%), Азербайджане и Грузии (по 0,2%). В Таджикистане цены снизились на 0,2%. По Туркменистану данных нет.