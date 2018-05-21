Автобус и три легковушки. В Могилеве страшное смертельное ДТП

Вечером 19 мая в Могилеве произошло смертельное ДТП с участием четырех транспортных средств: туристического автобуса и трех легковушек.

23-летний местный житель, двигаясь на автомашине БМВ по улице Челюскинцев, столкнулся с ехавшим по соседней полосе автобусом компании Visit tour, рассказали БелаПАН в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. После этого столкновения пошли по цепочке.

«От удара БМВ выехал на встречную и столкнулся с внедорожником «Хонда». После этого «Хонда» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой», которая вылетела с проезжей части и врезалась в световую опору.

В результате ДТП погибла 59-летняя пассажир «Лады». Она ехала на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. Также травмированы 21-летний водитель и еще один 56-летний пассажир «Лады» 56 лет. Все они жители Могилевского района.

Получила травмы и трехлетняя девочка-пассажир «Хонды», которая находилась на заднем сиденье в автокресле. С закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота она была госпитализирована.

В туристическом автобусе находились 16 пассажиров, никто из них не пострадал.

По факту данного ДТП управление Следственного комитета по Могилевской области совместно с ГАИ начало проверку.