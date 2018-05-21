В Японии «Боинг» со 137 пассажирами загорелся при взлете
В международном аэропорту Нарита в префектуре Тиба в восточной части Большого Токио при взлете загорелся пассажирский «Боинг-767». На борту лайнера находились 137 пассажиров. Все они были эвакуированы.
Самолет принадлежит компании Japan Airlines и должен был вылететь в Гонконг.
Как подчеркивают местные власти, пожара на борту «Боинга» не было, а произошло лишь небольшое задымление. По предварительным данным, его причиной стала утечка масла во вспомогательном двигателе в задней части самолета.
В результате инцидента четыре пассажира пожаловались на плохое самочувствие и обратились за помощью к медикам. Госпитализация не потребовалась никому, сообщает
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