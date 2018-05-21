Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро продолжит руководить страной – на состоявшихся 20 мая выборах главы государства он победил с большим отрывом.

По данным ЦИК Мадуро набрал 68% голосов. Это втрое больше нежели его ближайший конкурент — экс-губернатор штата Лара Энри Фалькон.

ЦИК подтвердил низкую явку избирателей на нынешних выборах. Голосовать пришли чуть более 46% граждан. Для сравнения в 2013 году этот показатель составил 80%.

Оппозиция обвинила власти в многочисленных нарушениях во время выборов. Об акциях протеста в связи с оглашенными результатами ничего не сообщается.

Напомним, Мадуро руководит Венесуэлой с апреля 2013 года. В 2017 году в стране прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибли более 100 человек.

Осенью прошлого года Мадуро посещал Беларусь и 5 октября он принял участие в церемонии открытия бюста Симону Боливару в Минске.

В ноябре 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен в 2018 году посетить Венесуэлу.