В общежитии в Минске произошел пожар. 8 человек были спасены, 60 эвакуированы

Ранним утром 19 мая в общежитии на улице Денисовской в Минске произошел пожар.

Прибывшие спасатели установили, что произошло загорание имущества в комнате на третьем этаже.

Как оказалось, накануне вечером женщина 1964 г.р. и женщина 1971 г.р. смотрели телевизор и заснули. Утром женщина 1971 г.р., услышав треск в районе телевизора, проснулась и увидела дым. Разбудив женщину 1964 г.р. и набрав ведро воды, она попыталась потушить пожар, но безуспешно.

Работниками МЧС из жилых комнат на третьем этаже с использованием масок спасли 8 человек, в том числе трех детей.

Женщина 1964 г.р. была госпитализирована с предположительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Совместно с администрацией общежития спасателями из здания были эвакуированы 60 человек.

В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчен общий коридор общежития.

Рассматриваемая версия причины пожара — аварийный режим работы электрооборудования, сообщает МЧС.

Фото МЧС