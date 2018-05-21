Нападающий «Барсы» Лионель Месси получил свою пятую «Золотую бутсу»

Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал первым в истории футбола пятикратным обладателем «Золотой бутсы». Она вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

В нынешнем сезоне в первенстве Испании Месси забил 34 мяча (68 очков) в 36 матчах. У его главного конкурента в борьбе за «Золотую бутсу» египтянина Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» 32 (64 очка) гола в чемпионате Англии. Третье место занял также представитель АПЛ Харри Кейн из «Тоттенхэма» — 30 голов (60 очков).

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» второй год подряд.

У нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду четыре таких награды.