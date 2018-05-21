Пьяная компания на «Рено» врезалась в дерево

Утром 19 мая в Островецком районе «Рено», в котором находилась пьяная компания, врезалась в дерево.

Люди возвращались домой из деревни Ольховка, где у знакомых пили водку.

Возле деревни Михалишки на прямом участке дороги водитель потерял управление и в левом кювете врезался в дерево.

В ДТП пострадала девушка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Она была госпитализирована.

По факту случившегося водитель и пассажиры по существу ничего пояснить не смогли, сообщает ГАИ Гродненской области.

Фото ГАИ Гродненской области