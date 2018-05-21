Пьяная компания на «Рено» врезалась в дерево

/ Происшествия
Просмотров: 568 Комментариев: 0

Утром 19 мая в Островецком районе «Рено», в котором находилась пьяная компания, врезалась в дерево.

Люди возвращались домой из деревни Ольховка, где у знакомых пили водку.

Возле деревни Михалишки на прямом участке дороги водитель потерял управление и в левом кювете врезался в дерево.

В ДТП пострадала девушка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Она была госпитализирована.

По факту случившегося водитель и пассажиры по существу ничего пояснить не смогли, сообщает ГАИ Гродненской области.

 

Фото ГАИ Гродненской области

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: ДТП пьяный водитель Город: Островец

Другие материалы на эту тему:

Водитель, сбивший людей у ТЦ «Замок», осужден на 5 лет колонии

Водитель, сбивший людей у ТЦ «Замок», осужден на 5 лет колонии

«Никакими деньгами не восполнить потерю». Судят водителя за ДТП у ТЦ «Замок»

«Никакими деньгами не восполнить потерю». Судят водителя за ДТП у ТЦ «Замок»

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

В ДТП в Речицком районе погибли гомельские чиновники

В ДТП в Речицком районе погибли гомельские чиновники

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)