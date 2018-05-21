Сборная Беларуси опустилась на 14-е место в рейтинге IIHF

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Международная федерация хоккея (IIHF) 21 мая опубликовала свежую версию мирового рейтинга, сформированную по итогам завершившегося чемпионата мира. Сборная Беларуси опустилась с 10-го на 14-е место – 3085 очков.

Напомним, на ЧМ-2018 в высшем дивизионе в Дании белорусская команда уступили Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).


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Белорусы впервые в истории проиграли все матчи на ЧМ. Разница шайб — 8:36 (худшая в истории), также это антирекорд по заброшенным и пропущенным шайбам на чемпионатах мира.

Белорусская команда вылетела из элиты и в 2019 году сыграет в дивизионе 1A. Этот турнир пройдет в Астане на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы. Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.

В последний раз в первом дивизионе белорусы выступали в 2004 году.

Что касается обновленного мирового рейтинга, то на первом месте в нем, несмотря на непопадание на пьедестал на ЧМ-2018, осталась сборная Канады (3990 очков). Чемпионы-2018 шведы поднялись на второе место (3945 очков). На третьем – россияне (3930 очков). Бронзовые призеры ЧМ-2018 американцы на 4-й позиции (3765 очков). Команда Швейцарии, завоевавшая серебро, поднялась в рейтинге на 7-е место (3590 очков).

Посмотреть рейтинг полностью можно на официальном сайте IIHF.

Сюжет: ЧМ-2018 по хоккею

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Тэги: IIHF хоккей-сборная хоккей-ЧМ-2018

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  • зато белорусы умеют стрелять лучше англичян!!!!