Пьяная бесправница ногой разбила лобовое стекло в машине ГАИ

/ Происшествия
Просмотров: 1015 Комментариев: 0

С агрессивным поведением водителя столкнулись инспекторы ДПС ОГАИ Дзержинского РОВД. 20 мая они задержали 46-летнюю жительницу Столбцов за рулем «Ниссан Примера». У женщины были признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ предложили ей присесть на заднее сидение патрульного автомобиля для доставления в РОВД. Водитель же самовольно села на переднее пассажирское сидение и затем несколько раз ногой ударила по ветровому стеклу, на котором образовалось множество трещин.

Помимо этого женщина повредила крепление видеорегистратора.

Как позже выяснилось, задержанная не имела водительских прав, а у «Ниссана» отсутствовал техосмотр.

В отношении женщины составлено четыре административных протокола. Проводится проверка, сообщает УВД Миноблисполкома.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: пьяный водитель

Другие материалы на эту тему:

«Дочка спрашивает, где мама». Судят водителя, сбившего женщину на переходе

«Дочка спрашивает, где мама». Судят водителя, сбившего женщину на переходе

Выпил — за руль. Кто доездился пьяным до конфискации двух автомобилей

Выпил — за руль. Кто доездился пьяным до конфискации двух автомобилей

Пенсионерка из Октябрьского лишилась автомобиля по доброте душевной

Пенсионерка из Октябрьского лишилась автомобиля по доброте душевной

В Бресте пьяный таксист сбил трех пешеходов

В Бресте пьяный таксист сбил трех пешеходов

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)