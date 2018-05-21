Пьяная бесправница ногой разбила лобовое стекло в машине ГАИ

С агрессивным поведением водителя столкнулись инспекторы ДПС ОГАИ Дзержинского РОВД. 20 мая они задержали 46-летнюю жительницу Столбцов за рулем «Ниссан Примера». У женщины были признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ предложили ей присесть на заднее сидение патрульного автомобиля для доставления в РОВД. Водитель же самовольно села на переднее пассажирское сидение и затем несколько раз ногой ударила по ветровому стеклу, на котором образовалось множество трещин.

Помимо этого женщина повредила крепление видеорегистратора.

Как позже выяснилось, задержанная не имела водительских прав, а у «Ниссана» отсутствовал техосмотр.