Инициатор голодовки активисток «Матчынага руху 328» Татьяна Каневская попала в больницу

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Активистка движения «Матчын рух 328» Татьяна Каневская, которая была инициатором голодовки матерей осужденных по 328 статье УК, попала в больницу.

«Начались проблемы с желчным пузырем — холецистит. Это последствия голодовки — мне врачи так и сказали. Прохожу курс лечения», — рассказала БелаПАН Каневская, которая голодала 15 дней.


«Матчын рух 328» недоволен поправками в «антинаркотические» статьи УК

Она подчеркнула, что женщины не прекращают борьбу за изменение уголовного законодательства в части «антинаркотических» статей. Недавно они направили обращение председателю Верховного суда Валентину Сукало с предложением провести внеочередной пленум ВС для изменения судебной практики по применению статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств).

Представительницы «Матчынага руху 328» также направили обращение генпрокурору Александру Конюку, в котором напомнили об анонсированной встрече с родственниками осужденных по ст. 328 УК. Встреча планировалась 4 мая, но в последний момент была перенесена на неопределенное время.

Проект закона «Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь», предусматривающий корректировку пяти «антинаркотических» статей УК, поступил в Палату представителей 11 мая. Активистки «Матчынага руху 328» высказали недовольство предлагаемыми изменениями. 

Сюжет: Голодовка матерей

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Тэги: статья 328 Материнское движение 328 Персона: Татьяна Каневская Город: Гомель

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