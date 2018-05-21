Два рыбака погибли от удара молнии в Кормянском районе

Вечером 18 мая от удара молнии в Кормянском районе погибли два рыбака 1987 и 1994 годов рождения.

Мужчины рыбачили, когда началась гроза. Они решили спрятаться от дождя под березой на берегу реки, один из рыбаков разговаривал по мобильному телефону.

Молния ударила в дерево и расколола его. Мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью, упали с обрыва в реку. Их тела впоследствии обнаружили водолазы.