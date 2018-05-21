Возбуждено уголовное дело по факту ДТП автобуса и трех легковушек в Могилеве. Следователи ищут очевидцев

Как ранее сообщали Naviny.by , 19 мая в Могилеве произошло ДТП автобуса и трех легковушек, в котором погиб человек. 21 мая УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в 18:15 минут на улице Челюскинцев произошло столкновение четырех транспортных средств: легковых автомобилей БМВ, «Хонда», «Лада» и автобуса «Бова».

Водитель «Лады» 1996 года рождения и его отец 1961 года рождения получили телесные повреждения, 59-летняя пассажирка умерла на месте ДТП. Водитель автомобиля «Хонда» 1988 года рождения и ее малолетняя дочь также получили травмы.

В целях установления всех обстоятельств следователи обращаются с просьбой к очевидцам ДТП сообщить имеющиеся сведения в УСК по Могилевской области по телефонам: 8 (0222) 298-184; +375 33 3994004 МТС (с 9:00 до 18:00 часов).

Фото Следственного комитета