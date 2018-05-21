Назначен новый директор Национального агентства по туризму

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Новым директором Национального агентства по туризму назначен Антон Галыня, сообщает Министерство спорта и туризма.

Ранее Антон Галыня занимал должность начальника главного управления международного сотрудничества аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси. 21 мая состоялось его представление трудовым коллективам агентства и департамента по туризму Минспорта.

Предыдущая глава нацагентства Вероника Дорожко покинула должность в апреле по собственному желанию. Она возглавляла организацию в течение двух лет.

Государственное учреждение «Национальное агентство по туризму Республики Беларусь» создано приказом Министерства спорта и туризма в марте 2011 года.

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Тэги: туризм Минспорта Персона: Антон Галыня Вероника Дорожко

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