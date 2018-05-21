Видеофакт. В Татарстане разбились два спортсмена-парашютиста

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Днем 19 мая в Татарстане разбились два спортсмена-парашютиста 1970 и 1984 годов рождения. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. После выполнения упражнения они стали раскрывать парашюты. В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго.

В результате удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. В результате полученных телесных повреждений один скончался в машине скорой помощи, второй – спустя несколько часов в больнице.

По словам работников аэроклуба, оба имели значительный опыт прыжков – не менее 600 у каждого.

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Тэги: парашютисты Татарстан

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