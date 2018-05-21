Известный советский актер госпитализирован в тяжелом состоянии

Известный советский и российский киноактер Андрей Харитонов в ночь на понедельник, 21 мая, попал в больницу.

Как отмечается, актер был госпитализирован в одну из московский клиник, где ему, по некоторым данным, была экстренно сделана операция.

В настоящее время медики оценивают состояние его здоровья, как тяжелое. Диагноз пока не сообщается, отмечает РЕН ТВ .

В фильмографии актера четыре десятка картин, среди которых «Овод», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Человек-невидимка», «Конец операции "Резидент"», «Тайна «Черных Дроздов», «Вольный ветер», «Жизнь Клима Самгина».

Андрейю Харинову 58 лет.