В бакинском кафе прогремел взрыв: тела погибших сгорели до неузнаваемости

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В бакинском кафе прогремел взрыв: тела погибших сгорели до неузнаваемости

В азербайджанской столице в кафе на рынке по продаже автозапчастей возле торгового центра Elite прогремел взрыв.

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По данным экстренных служб Баку, на данный момент известно о двух погибших. Еще двое пострадавших доставлены в ожоговый центр — медики оценивают их состояние как критическое. Как отмечается, тела погибших сгорели до неузнаваемости.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб, пишет Vesti.Az.

По предварительным данным, причиной пожара в кафе стал взрыв баллона с пропаном.

Недавно сообщалось, что в Ереване в результате взрыва в кафе на Северном проспекте пострадали минимум девять человек.

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Тэги: взрыв Азербайджан Город: Баку

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