В бакинском кафе прогремел взрыв: тела погибших сгорели до неузнаваемости
В бакинском кафе прогремел взрыв: тела погибших сгорели до неузнаваемости
В азербайджанской столице в кафе на рынке по продаже автозапчастей возле торгового центра Elite прогремел взрыв.
По данным экстренных служб Баку, на данный момент известно о двух погибших. Еще двое пострадавших доставлены в ожоговый центр — медики оценивают их состояние как критическое. Как отмечается, тела погибших сгорели до неузнаваемости.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб, пишет
По предварительным данным, причиной пожара в кафе стал взрыв баллона с пропаном.
Недавно сообщалось, что в Ереване в результате взрыва в кафе на Северном проспекте пострадали минимум девять человек.
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