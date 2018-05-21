Избиение Сергея Чалого: БАЖ требует найти и наказать виновных

Белорусская ассоциация журналистов требует найти и наказать виновных в нападении на экономиста и ведущего программы «Экономика на пальцах» на портале tut.by Сергея Чалого, сообщает пресс-служба организации.

БАЖ призывает генерального прокурора, председателя Следственного комитета и министра внутренних дел взять расследование дела под личный контроль.

«Коллеги не исключают, что избиение связано с журналистской деятельностью Сергея Чалого. Этот факт добавляет расследованию преступления еще большую важность, — говорится в заявлении. — В соответствии с подходом ООН, сформулированным офисом верховного комиссара по правам человека, для обеспечения защиты журналистов и других представителей СМИ необходимо принимать самые активные меры по борьбе с безнаказанностью за насилие и нападения. Государства должны обеспечивать проведение эффективного, оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех случаев угроз и атак. До тех пор пока фактические и потенциальные правонарушители не будут знать, что любая угроза или нападение на представителя прессы повлечет за собой правовые последствия, обеспечение защиты журналистов будет оставаться серьезной проблемой».

Чалый с двумя приятелями отдыхали 18 мая сначала в универсаме «Центральный», потом — в кафе Kuriza Pomada. Конфликтов у них ни с кем не возникало. После закрытия кафе компания вышла на улицу и прошла во дворик, где на них напали неизвестные.

У Чалого констатировали сотрясение мозга, ушибы предплечья и перелом костей носа. Операция не потребовалась. Сейчас экономист находится в минской больнице скорой помощи, сколько времени он там проведет, неизвестно.

У второго пострадавшего Анатолия Соколовского — ушибы и сотрясение мозга, госпитализация ему не потребовалась.

Лиц нападавших потерпевшие не видели — те напали сзади, но одного из них успел разглядеть их приятель, который в момент инцидента находился в стороне. Он уже дал показания в милиции.

Расследованием инцидента занимается УВД Центрального района Минска. Новых подробностей случившегося БелаПАН там пока не сообщили.