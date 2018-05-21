Андрей Костицын перешел в «Динамо-Минск»

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявил о подписании контракта с одним из самых успешных белорусских хоккеистов Андреем Костицыным.

Соглашение с воспитанником новополоцкой школы рассчитано на один год.

Ранее 33-летний нападающий за минское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге не выступал, проведя несколько сезонов за «Трактор», «Сочи», «Торпедо» и «Куньлунь». В 306 поединках он забросил 81 шайбу и сделал 105 результативных передач.

Напомним, в начале мая стало известно о переходе в «Динамо-Минск» младшего брата Андрея — Сергея Костицына.