Жителя Гомельского района за истязание матери показательно судили на глазах у односельчан

21 мая в Бобовичском сельском совете Гомельского района прошло выездное заседание суда. Рассматривалось уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убить свою мать. Он приговорен к году и шести месяцам лишения свободы по статье 186 УК (угроза убийством).

Рассматривавшийся судом случай прокурор Гомельского района Владислав Жураковский в комментарии для БелаПАН назвал «вопиющим» — ранее молодой человек 1990 года рождения уже отбывал наказание за истязание своей матери. Но по возвращению из колонии опять взялся за старое.

Сельчанин был осужден в марте 2016 года к одному году и одному месяцу лишению свободы по статьям 149 и 154 УК (причинение менее тяжких телесных повреждений, истязание). Он систематически издевался над своей матерью, причинял ей мучения и страдания. Вернулся домой молодой человек, который никогда и нигде официально не работал, весной 2017 года.

Очередной конфликт между ним и его матерью случился 15 марта 2018 года. Сын ногами избил женщину, но та не стала обращаться в милицию, потому что обвиняемый пригрозил в таком случае убить ее. Через неделю участковый милиционер заметил на теле женщины следы побоев, после чего сельчанка рассказала о насилии.

А еще через неделю у нее умер тяжело болевший супруг, за которым она ухаживала.

Заседание суда организовали в сельском совете с профилактической целью — на него были приглашены сельчане, склонные к правонарушениям. Прокуратура надеется, что публичное оглашение приговора и арест их земляка будет назиданием и уроком для бытовых пьяниц и агрессоров.

«Заседание было выездным, чтобы напомнить сельчанам о неотвратимости наказания и ответственности за бытовое пьянство, насилие в отношении близких людей», — заметил Жураковский.

Фото Гомельского РОВД