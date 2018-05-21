В Гродно из-за ребенка-нарушителя пострадала фельдшер скорой помощи

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В Гродно из-за ребенка-нарушителя пострадала фельдшер бригады скорой медицинской помощи.

В Гродно из-за ребенка-нарушителя пострадала фельдшер скорой помощи

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, еще 11 мая автомобиль «скорой» двигался по улице Социалистической в направлении улицы Карбышева.

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В один момент с левой стороны между легковушками пробежал ребенок, что едва не привело к трагедии. К счастью, водитель спецавтомобиля во время успел нажать на тормоза, чем смог предотвратить столкновение с мальчиком.

Ребенок убежал,  в салоне «скорой» в результате резкого торможения упала фельдшер, которая ударилась головой и нуждалась в медицинской помощи.

В настоящее время ГАИ разыскивает ребенка и просит свидетелей инцидента обратиться в дорожную милицию по телефонам 79-75-41 либо 79-79-05.

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Тэги: дети скорая помощь Город: Гродно

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