В Гродно из-за ребенка-нарушителя пострадала фельдшер скорой помощи

В Гродно из-за ребенка-нарушителя пострадала фельдшер бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, еще 11 мая автомобиль «скорой» двигался по улице Социалистической в направлении улицы Карбышева.

В один момент с левой стороны между легковушками пробежал ребенок, что едва не привело к трагедии. К счастью, водитель спецавтомобиля во время успел нажать на тормоза, чем смог предотвратить столкновение с мальчиком.

Ребенок убежал, в салоне «скорой» в результате резкого торможения упала фельдшер, которая ударилась головой и нуждалась в медицинской помощи.

В настоящее время ГАИ разыскивает ребенка и просит свидетелей инцидента обратиться в дорожную милицию по телефонам 79-75-41 либо 79-79-05.