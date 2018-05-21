Праздник Британии пройдет в Верхнем городе 16 июня

В субботу, 16 июня, в Верхнем городе белорусской столицы пройдет Большой британский фестиваль.

Ровно в полдень волынщики в традиционных юбках-килтах выйдут из дверей Британского посольства на улице Карла Маркса и промаршируют через центр города до площади Свободы, где будут открыты не менее 8 интерактивных площадок — «Еда», «Музыка», «Культура», «Мода», «Спорт», «Бизнес», «Образование» и «Детский уголок».

Гостям праздника будут предложены традиционные блюда валлийской и английской кухонь — хрустящие лепешки с чеддером и беконом, мясной «пастуший» пирог, ростбифы, фиш-энд-чипс и бисквитные десерты к пятичасовому чаю.

Бары Зыбицкой «переквалифицируются» в британские пабы, где будут наливать любимые всеми британцами солодовые напитки — крепкий эль и шотландский виски.

Днем в Верхнем городе будут звучать народные мелодии для флейты, аккордеона и волынки, столетиями исполняемые музыкантами на улицах старого Лондона и Эдинбурга. Вечером на сцену выйдут артисты из Великобритании, чтобы показать новую «классику» — хиты The Beatles, Queen, Дэвида Боуи и Эда Ширана в авторской обработке.

Организаторы пока не называют хэдлайнера фестиваля, но дали весьма интересный намек — это легендарный трип-хоп коллектив из Бристоля. Самым известным коллективом этого жанра из этого города является группа Portishead, но в Минск, как стало известно Naviny.by, приедет другой коллектив.

На главной сцене пройдут показы весна/лето молодых британских модельеров. Внутренний дворик отеля «Монастырский» станет филиалом британского университета. Здесь можно будет подтянуть свои знания в английском, сдать языковой тест IELTS или показать класс в конкурсе орфографии.

Подробная программа станет известна 23 мая. Начало праздника в 13:00, вход свободный.