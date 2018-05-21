«Он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно». Валентин Гафт испытывает серьезные проблемы со здоровьем

Любимый миллионами актер театра и кино Валентин Гафт испытывает серьезные проблемы со здоровьем, сообщают его друзья.

Так, в частности, недавно на эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ актер приехал в инвалидном кресле.

По некоторым данным, Гафт страдает от болезни Паркинсона, но не сдается и хочет играть на сцене и в кино. Он отмечает, что иногда его приглашают на съемки, но потом отказываются, думая, что он не справится из-за состояния здоровья.

По словам окружения актера, в настоящее время о нем заботится супруга Ольга Остроумова, а также помощь оказывают поклонники и друзья, пишет gazeta.ru .

«Порой мы ведем его до сцены, он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно. И тут выходит на сцену, и проблемы со здоровьем будто чудом проходят», — поделился один из друзей народного артиста РСФСР.

Валентину Гафту 82 года.