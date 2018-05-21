Белоруска Вера Ярошик стала финалисткой российского телешоу «Ты супер!»
26 мая на НТВ состоится финал проекта «Ты супер!» — вокального конкурса для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей.
Одной из 11 претенденток на первое место в шоу стала 16-летняя Вера Ярошик из агрогородка Дивин Кобринского района Брестской области.
Вера учится в музыкальной школе, играет на цимбалах и фортепиано. Планирует связать свою жизнь с музыкой и стать профессиональным артистом.
Свое 16-летие Вера отметила на проекте. Ее поздравили организаторы шоу, коллеги по сцене, а также земляк будущей звезды актер Анатолий Кот. По его приглашению Вера побывала на спектакле «Трамвай «Желание» в театре Армена Джигарханяна, в этом спектакле Анатолий Кот исполняет главную роль. Также на проекте Вере посчастливилось спеть вместе с другим своим земляком — Русланом Алехно.
Оценивать финальные номер участников шоу будут Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и Виктор Дробыш. Победителя же конкурса определят зрители при помощи смс-голосования. А по итогам
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