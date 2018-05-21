Белоруска Вера Ярошик стала финалисткой российского телешоу «Ты супер!»

26 мая на НТВ состоится финал проекта «Ты супер!» — вокального конкурса для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей.

Одной из 11 претенденток на первое место в шоу стала 16-летняя Вера Ярошик из агрогородка Дивин Кобринского района Брестской области.

Вера учится в музыкальной школе, играет на цимбалах и фортепиано. Планирует связать свою жизнь с музыкой и стать профессиональным артистом.

Свое 16-летие Вера отметила на проекте. Ее поздравили организаторы шоу, коллеги по сцене, а также земляк будущей звезды актер Анатолий Кот. По его приглашению Вера побывала на спектакле «Трамвай «Желание» в театре Армена Джигарханяна, в этом спектакле Анатолий Кот исполняет главную роль. Также на проекте Вере посчастливилось спеть вместе с другим своим земляком — Русланом Алехно.