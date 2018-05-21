Российская блогерша Божена Рынска обвинила белорусов в свинстве

Известная российская блогерша Божена Рынска на своей странице в социальной сети обрушилась на белорусов с критикой.

«Вот эта белорусская машина взяла и выбросила пустую пластиковую бутылку из окна прямо в Рублевский лесок. Скажите, а в Белоруссии тоже так принято? Или это только здесь свинячить можно?» — написала она.

Свою запись она сопроводила фото автомобиля, из которого, по ее словам и была выброшена бутылка.

Френдесса Божены — Alexandra Maslova — написала в комментарии, что машина с номерами Гомельской области: «Западные беларусы другие. Это очень заметно когда едешь на машине. Западнее Минска другая жизнь немного».

Сразу вспомнилась ситуация на одной из польских дорог. Находясь в пробке, из микроавтобуса с госномерами гродненского региона были выброшены на обочину несколько пакетов с мусором.